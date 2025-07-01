«Я увлекаюсь музыкой с детства, записываю мелодии, мне помогают класть их на ноты. В частности, я являюсь автором слов и музыки к песне “Сыновья”, которую исполняет Диана Гурцкая, также мной написана песня о Симферополе (она звучала на железнодорожном вокзале города). Кроме того, у меня есть песня “Мы с Донбасса”, написанная по просьбе Александра Захарченко. Есть у меня песни «“Аллея ангелов”, “Здравствуй, школа”, которая исполняется 1 сентября в крымских школах, песня “Лаки”, посвященная одноименной героической деревне, сожженной в марте 1942 года, из этой деревни родом моя семья, я постаралась передать боль и горе нашей семьи. Также мной написана песня “Да! Ялта!”, которую можно услышать на набережной Ялты», — сказала Ковитиди.

Собеседница НСН добавила, что при создании песни вложила в музыку свои личные переживания.

«За основу нового гимна Крыма была взята музыка “Крымской весны”. Когда был объявлен конкурс, мне перезвонил Илья Резник и предложил написать стихи на мою музыку. Его детский ансамбль «Маленькая страна» исполняет гимн «Крымской весны» уже достаточно длительное время. Я с радостью согласилась, Музыка была написана на одном дыхании, меня вдохновили события Крымской весны. Это особая музыка для меня, в ней я хотела передать все величие подвига крымчан, торжество победы, ликование народа Крыма, слезы матерей, тревогу за детей, я сама пережила все это. Эта музыка написана сердцем, с помощью Всевышнего», — подытожила она.

Ранее башкирская фолк-группа Ay Yola и заслуженный артист России Дима Билан выпустили новую версию сингла Homay, с которым весной 2025 года прославились Ay Yola. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

