Сенатор Ковитиди рассказала подробности создания нового гимна Крыма
Ольга Ковитиди заявила НСН, что новый гимн Крыма — уже не первый ее опыт в написании песен, ее творчество посвящено подвигам жителей Крыма и Донбасса.
Музыка к новому гимну Крыма была написана на одном дыхании, в ее основе — личные переживания и эмоции, вдохновленные событиями Крымской весны и величием подвига крымчан. Об этом НСН заявила автор музыки нового гимна, бывший сенатор в Совфеде от Крыма Ольга Ковитиди.
Народный артист России, поэт Илья Резник и Ковитиди ранее стали победителями в конкурсе на новый гимн Крыма со своей совместной песней «Славься, Крым, край родной, самый лучший на свете». Об этом сообщил председатель конкурсной комиссии, первый зампред Государственного совета республики Сергей Цеков. По словам Ковитиди, это уже не первый ее опыт в качестве автора песен.
«Я увлекаюсь музыкой с детства, записываю мелодии, мне помогают класть их на ноты. В частности, я являюсь автором слов и музыки к песне “Сыновья”, которую исполняет Диана Гурцкая, также мной написана песня о Симферополе (она звучала на железнодорожном вокзале города). Кроме того, у меня есть песня “Мы с Донбасса”, написанная по просьбе Александра Захарченко. Есть у меня песни «“Аллея ангелов”, “Здравствуй, школа”, которая исполняется 1 сентября в крымских школах, песня “Лаки”, посвященная одноименной героической деревне, сожженной в марте 1942 года, из этой деревни родом моя семья, я постаралась передать боль и горе нашей семьи. Также мной написана песня “Да! Ялта!”, которую можно услышать на набережной Ялты», — сказала Ковитиди.
Собеседница НСН добавила, что при создании песни вложила в музыку свои личные переживания.
«За основу нового гимна Крыма была взята музыка “Крымской весны”. Когда был объявлен конкурс, мне перезвонил Илья Резник и предложил написать стихи на мою музыку. Его детский ансамбль «Маленькая страна» исполняет гимн «Крымской весны» уже достаточно длительное время. Я с радостью согласилась, Музыка была написана на одном дыхании, меня вдохновили события Крымской весны. Это особая музыка для меня, в ней я хотела передать все величие подвига крымчан, торжество победы, ликование народа Крыма, слезы матерей, тревогу за детей, я сама пережила все это. Эта музыка написана сердцем, с помощью Всевышнего», — подытожила она.
Ранее башкирская фолк-группа Ay Yola и заслуженный артист России Дима Билан выпустили новую версию сингла Homay, с которым весной 2025 года прославились Ay Yola. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нагиев, Рожков и Картункова снимутся в фильме «Елки 12»
- В России допустили, что глава Гагаузии Гуцул получит большой тюремный срок
- «Большая экосистема»: В Госдуме исключили блокировку Telegram в России
- В Госдуме призвали перенести новогодние каникулы на май
- В Нижегородской области потерпел крушение Су-34
- VK заплатит за найденные уязвимости в мессенджере Max
- День и Ночь Московского спорта пройдут 5 июля
- Экс-замминистра обороны Тимур Иванов получил 13 лет колонии за растрату
- В «Пулково» ввели плату для курильщиков
- СМИ: Истребитель Су-27 потерпел крушение в Нижегородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru