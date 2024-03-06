Намин: Пугачева сейчас живет хуже, чем до отъезда из России

«То, что получилось, это во многом инициатива Максима Галкина (признан в РФ иноагентом)», - подчеркнул Намин.

Он рассказал, что был в гостях у примадонны за три дня до начала войны Израиля и палестинской группировки ХАМАС.

«Я считаю, что она сейчас в очень трудной ситуации», - добавил продюсер.

Ранее критик Бабичев объяснил, зачем Пугачева записала новые песни, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

