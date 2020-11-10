Награждение премии «Золотая маска» впервые проходит онлайн

В этом году на главную театральную премию станы номинировано более 240 деятелей театра. В фестивале участвовало 78 спектаклей разных театров страны.

Показы 26 фестиваля «Золотая маска» и работа жюри в нынешнем году были перенесены с весны на осень и должны были завершиться торжественной церемонией награждения 30 октября в концертном зале «Зарядье», пишет «Газета.ру». Однако из-за усложнения ситуации с коронавирусом решено было провести награждение онлайн.

