Награждение премии «Золотая маска» впервые проходит онлайн

Церемония награждения национальной театральной премии «Золотая маска» впервые из-за пандемии коронавируса проходит онлайн. Трансляция началась в полдень по московскому времени на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Ведущими церемонии стали актеры Дарья Мороз и Сергей Епишев. Лауреаты узнают о присуждении им награды вместе со зрителями.

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В этом году на главную театральную премию станы номинировано более 240 деятелей театра. В фестивале участвовало 78 спектаклей разных театров страны.

Показы 26 фестиваля «Золотая маска» и работа жюри в нынешнем году были перенесены с весны на осень и должны были завершиться торжественной церемонией награждения 30 октября в концертном зале «Зарядье», пишет «Газета.ру». Однако из-за усложнения ситуации с коронавирусом решено было провести награждение онлайн.

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ФОТО: из открытых источников
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