Нагиев пригрозил уйти из «Голоса» после скандала с дочерью Алсу

Актер и ведущий программы «Голос.Дети» Дмитрий Нагиев заявил, что поддерживает идею генерального директора Первого канала Константина Эрнста о том, что способ подсчета голосов нужно изменить после вызвавшей скандал победы дочери певицы Алсу.

Нагиев подчеркнул, что он не может судить о том, справедливым или нет было прошедшее голосование, а также признался, что в случае угрозы его репутации он незамедлительно покинет проект, передает телеканал «360».

«Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах», — подчеркнул Нагиев.

Напомним, что в финале последнего сезона проекта «Голос.Дети» победительницей стала десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. После этого в соцсетях поднялась целая волна недовольства, а на Первом канале заявили, что обнаружили подозрительную активность в пользу одного из конкурсантов в ходе зрительского голосования. По факту произошедшего в настоящее время проводится проверка.

Ранее в эфире НСН продюсер Иосиф Пригожин заявил, что негативно относится как к детским конкурсам, так и к негативу в адрес юных исполнителей.

«Плохо или хорошо выступила? Она ребенок, и ни в каких закулисных историях не присутствует! Страшная вещь – эти детские конкурсы. Мочить ребенка – последнее дело!» - сказал он.

