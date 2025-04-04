Нагиев открыл курсы личностного роста в Дубае

Он вместе с сыном ведет теперь курсы личностного роста в Дубае, которые особенно популярны у местных эскортниц.

Нагиев рассказывает им о системе Станиславского, а также знакомит с наработками американской и европейской театральных школ. При этом базовый курс с участием телеведущего стоит 40 тысяч рублей, а интенсив можно приобрести за полмиллиона рублей.

Ранее продюсер Картозия заявил, что Нагиев получает за съемочный день пять млн рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

