Нагиев открыл курсы личностного роста в Дубае
Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отошел от съемок в сериалах и увлекся преподаванием, сообщает Super.ru.
Он вместе с сыном ведет теперь курсы личностного роста в Дубае, которые особенно популярны у местных эскортниц.
Нагиев рассказывает им о системе Станиславского, а также знакомит с наработками американской и европейской театральных школ. При этом базовый курс с участием телеведущего стоит 40 тысяч рублей, а интенсив можно приобрести за полмиллиона рублей.
Ранее продюсер Картозия заявил, что Нагиев получает за съемочный день пять млн рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru