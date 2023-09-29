Над дизайном нового альбома The Rolling Stones поработали российские художники
Художники из российского креативного агентства ARKA поработали над дизайном нового альбома группы The Rolling Stones «Hackney Diamonds» и визуальной айдентикой работы. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметил моушн-дизайнер Степан Христофоров (Brickspacer), который принимал участие в работе, британский коллектив обратился к российским художникам, потому что они «лучшие».
«В силу русского пробивного характера мы не привыкли сдаваться. Есть выскочки, которые идут до талого в своей сфере, изучают и выдаивают ее досуха, пока не добьются сильных результатов. Просто люди готовы всю свою жизнь отдать любимому делу. Не все! Но я знаю таких же людей, как и мы», — поделился Христофоров.
Новая пластинка The Rolling Stones выйдет 20 октября. Группа анонсировала релиз в виде рекламы фирмы «Hackney Diamonds», которая якобы занимается ремонтом стекол.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru