Над дизайном нового альбома The Rolling Stones поработали российские художники

Как отметил моушн-дизайнер Степан Христофоров (Brickspacer), который принимал участие в работе, британский коллектив обратился к российским художникам, потому что они «лучшие».

«В силу русского пробивного характера мы не привыкли сдаваться. Есть выскочки, которые идут до талого в своей сфере, изучают и выдаивают ее досуха, пока не добьются сильных результатов. Просто люди готовы всю свою жизнь отдать любимому делу. Не все! Но я знаю таких же людей, как и мы», — поделился Христофоров.

Новая пластинка The Rolling Stones выйдет 20 октября. Группа анонсировала релиз в виде рекламы фирмы «Hackney Diamonds», которая якобы занимается ремонтом стекол.

