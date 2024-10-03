Началось голосование премии ЖАРА MEDIA AWARDS

Началось зрительское голосование ежегодной молодежной премии ЖАРА MEDIA AWARDS.

Театральная премия «Золотая маска» претерпит ряд изменений

Жюри подготовили 15 номинаций, включая специальную номинацию от телеканала Epic, транслирующего медийный блогерский контент.

Голосование продлится до 21 октября. Итоги премии подведут в Москве 23 октября. В этот день на сцене ЖАРА MEDIA AWARDS в Live Арена выступят такие артисты, как JONY, Люся Чеботина, Amirchik, Коста Лакоста и многие другие известные исполнители. Также на премии зрителей ждет встреча с молодыми звездами и популярными блогерами.

Среди ведущих премии этого года блогер и певица Юля Гаврилина и исполнитель, блогер Эльдар Джарахов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба организаторов премии
ТЕГИ:МузыкаПремия

Горячие новости

Все новости

партнеры