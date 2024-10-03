Началось голосование премии ЖАРА MEDIA AWARDS

Жюри подготовили 15 номинаций, включая специальную номинацию от телеканала Epic, транслирующего медийный блогерский контент.

Голосование продлится до 21 октября. Итоги премии подведут в Москве 23 октября. В этот день на сцене ЖАРА MEDIA AWARDS в Live Арена выступят такие артисты, как JONY, Люся Чеботина, Amirchik, Коста Лакоста и многие другие известные исполнители. Также на премии зрителей ждет встреча с молодыми звездами и популярными блогерами.

Среди ведущих премии этого года блогер и певица Юля Гаврилина и исполнитель, блогер Эльдар Джарахов.

