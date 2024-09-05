Начались съемки военной драмы «В списках не значился»
В Белоруссии начались съемки картины «В списках не значился» по одноименной повести Бориса Васильева, сообщает газета «Культура».
Режиссером – постановщиком на проект был приглашён Сергей Коротаев, ранее снявший сериалы «Горький 53», «Мосгаз. Катран», «Мосгаз. Формула мести», «Мужчина во мне» и другие.
В фильме снимаются актеры Московского театра Олега Табакова, в том числе художественный руководитель Владимир Машков, артисты - Яна Сексте, Виталий Егоров, Евгений Миллер и другие.
Ранее Владимир Машков заявил, что актеры Театра Олега Табакова снимутся в фильме «В списках не значился», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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