Начались съемки комедии «Мужские правила моего деда» с Романом Модяновым
В России начались съемки новой полнометражной кинокомедии «Мужские правила моего деда», сообщили в пресс-службе кинокомпании Russian World Vision, которая запустила проект совместно с «LIGHT STUDIO».
В центре сюжета семейная история перевоспитания непослушного внука дедом.
В главной роли – Роман Мадянов. В актерский состав картины также вошли – Агата Муцениеце, Максим Матузный, Иван Макаревич и другие артисты. Режиссерское кресло на проекте занял Павел Воронин, снявший ранее «Ухожу красиво», и «Крыша мира».
По словам продюсера ленты Станислава Шаповалова, это кино о том, как несмотря на ограничения, иногда очень странные, нужно находить возможность быть счастливым.
Ранее в Рязанской области стартовали съемки фильма с Никитой Кологривым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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