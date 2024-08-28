Начались съемки комедии «Мужские правила моего деда» с Романом Модяновым

В центре сюжета семейная история перевоспитания непослушного внука дедом.

В главной роли – Роман Мадянов. В актерский состав картины также вошли – Агата Муцениеце, Максим Матузный, Иван Макаревич и другие артисты. Режиссерское кресло на проекте занял Павел Воронин, снявший ранее «Ухожу красиво», и «Крыша мира».

По словам продюсера ленты Станислава Шаповалова, это кино о том, как несмотря на ограничения, иногда очень странные, нужно находить возможность быть счастливым.

Ранее в Рязанской области стартовали съемки фильма с Никитой Кологривым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

