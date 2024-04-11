Начались съемки новогодней комедии «Собачье дело» с певицей Глюкозой

В комедии также снимаются Антон Богданов, Константин Крюков, Дмитрий Хрусталев, Полина Айнутдинова. Картина может выйти в прокат к следующему Новому году.

Чистякова-Ионова играет маму одной из главных героинь — 11-летней Луши — по имени Алина. По сюжету в канун Нового года собака девочки съедает кольцо царицы Нефертити, спрятанное в хот-доге, и за животным начинается охота. При этом с мамой Луши пытается завязать отношения бизнесмен Амиантов. Разобраться в происходящем предстоит главе семейства Борису.

Производством комедии занимаются студия «Смарт Фильм», «Ол Медиа Компани» и платформа Start. Режиссер картины — Анна Курбатова.

