Начались съемки новогодней комедии «Собачье дело» с певицей Глюкозой
Съемки новогодней семейной комедии «Собачье дело» начались в Санкт-Петербурге, главную роль в картине играет певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Start.
В комедии также снимаются Антон Богданов, Константин Крюков, Дмитрий Хрусталев, Полина Айнутдинова. Картина может выйти в прокат к следующему Новому году.
Чистякова-Ионова играет маму одной из главных героинь — 11-летней Луши — по имени Алина. По сюжету в канун Нового года собака девочки съедает кольцо царицы Нефертити, спрятанное в хот-доге, и за животным начинается охота. При этом с мамой Луши пытается завязать отношения бизнесмен Амиантов. Разобраться в происходящем предстоит главе семейства Борису.
Производством комедии занимаются студия «Смарт Фильм», «Ол Медиа Компани» и платформа Start. Режиссер картины — Анна Курбатова.
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