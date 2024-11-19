Начались съемки фильма о режиссере Андрее Тарковском

Пока что проект носит название «Тарковский. Отпечаток». Известно, что в фильме снимется Народный артист России, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков. Его голосом в фильме будут озвучены дневники Андрея Тарковского.

Над проектом работают киновед, главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов и кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа, куратор Московской школы кино, ведущий подкаста «Крупным планом» Всеволод Коршунов.

Часть съемок пройдет в Юрьевце, где расположен музейный центр Андрея Тарковского.

Ранее премьера документального фильма «Люди Христовы — наше время» состоялась в Национальном театре Республики Сербской в ​​Баня-Луке, отмечает RT.

