Начались съемки четвертого сезона сериала про саратовскую деревню «Жуки»
24 мая 202415:07
В Калужской области стартовали съемки четвертого сезона сериала о саратовской деревне «Жуки», сообщает газета «Культура».
В центре сюжета нового сезона – история троих друзей, проходящих альтернативную службу в деревне, и решивших помешать местному губернатору создать на месте Жуков компьютерный кластер.
В картине снялись Максим Лагашкин, Виктор Бычков, Игорь Верник, Екатерина Стулова, Владимир Епифанцев и другие актеры.
Ранее сериал «Комбинация» покажут в конце осени, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru