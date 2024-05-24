Начались съемки четвертого сезона сериала про саратовскую деревню «Жуки»

В Калужской области стартовали съемки четвертого сезона сериала о саратовской деревне «Жуки», сообщает газета «Культура».

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В центре сюжета нового сезона – история троих друзей, проходящих альтернативную службу в деревне, и решивших помешать местному губернатору создать на месте Жуков компьютерный кластер.

В картине снялись Максим Лагашкин, Виктор Бычков, Игорь Верник, Екатерина Стулова, Владимир Епифанцев и другие актеры.

Ранее сериал «Комбинация» покажут в конце осени, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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