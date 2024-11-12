Стартовали съемки продолжения сериала «Фишер» с Янковским
Съемки восьмисерийного сериала «Фишер. Продолжение» начались в Москве. Об этом сообщает РБК Life со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Wink.
Герои нового сезона триллера о маньяках, основанного на реальных событиях, вновь вступят в схватку с опасным преступником. Соавтор сценария, шоураннер Сергей Кальварский не стал раскрывать, на каком уголовном деле основан сюжет, однако отметил, что преступление произошло «относительно недавно».
В сериале сыграют Иван Янковский, Александр Яценко, Андрей Максимов, Ирина Старшенбаум, Александра Ребенок, Алексей Агранович и другие. Режиссером нового сезона выступит Александр Цой.
Съемки новинки пройдут в Москве и Подмосковье, ее производством занимается компания «Студия 812» по заказу «НМГ Студии». Дата премьеры пока неизвестна.
Ранее стало известно, что продолжение сериала «Игра в кальмара» выйдет на экраны 26 декабря, напоминает Ura.ru.
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