Началась разработка новой версии сказки «Морозко»
Кинокомпания Star Media занялась разработкой новой версии сказки «Морозко», сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».
По данным СМИ, режиссером фильма выступит Эдуард Бордуков, а сценаристами - Марина Елатомцева и Эллада Карибова.
Пока что неизвестно, кто сыграет в фильме, а также не уточняется, будет ли новая кинолента ремейком оригинального фильма 1964 года Александра Роу по мотивам одноименной русской народной сказки или же новой экранизацией истории.
Ранее стало известно, что в России снимут полнометражный фильм о принцессах, который станет аналогом американской франшизы «Барби», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru