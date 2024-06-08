Началась разработка новой версии сказки «Морозко»

По данным СМИ, режиссером фильма выступит Эдуард Бордуков, а сценаристами - Марина Елатомцева и Эллада Карибова.

Пока что неизвестно, кто сыграет в фильме, а также не уточняется, будет ли новая кинолента ремейком оригинального фильма 1964 года Александра Роу по мотивам одноименной русской народной сказки или же новой экранизацией истории.

Ранее стало известно, что в России снимут полнометражный фильм о принцессах, который станет аналогом американской франшизы «Барби», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

