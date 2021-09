Старые песни о главном. На Венецианском кинофестивале вспомнили Led Zeppelin и Леонарда Коэна

«Становление Led Zeppelin» (Becoming Led Zeppelin) американца Бернарда МакМагона стал одним из самых посещаемых фильмов фестиваля — были распроданы и забронированы билеты на все двенадцать показов для прессы и публики. На премьеру приехал и сам Джимми Пейдж.

137 минут фильма - подробные интервью с Пейджем, Робертом Плантом и Джоном Полом Джонсом, много музыки, некоторые песни — целиком, например Good Times Bad Times и Ramble On. Есть и интервью с барабанщиком Джоном «Бонзо» Бонемом, умершим в 1980 году, уникальная архивная запись, которую нашли с огромным трудом. МакМагон знал, что Бонем в начале 70-х давал интервью какому-то австралийскому журналисту, но не представлял, кому именно. В конце концов запись интервью нашлась в Национальном архиве кино и музыки Австралии, пришлось просмотреть все не промаркированные катушки Архива. Их было почти 30 тыс., и на поиски одной единственной и нужной ушёл почти год. Воспоминания в кадре фиксируются строго хронологически, начиная с рождения героев в сороковых годах прошлого века. В фильм уместилось исследование британской поп-рок-сцены 1950-1960-х, есть даже видеозапись выступления юного Пейджа с одноклассниками на шоу талантов BBC.

«Становление Led Zeppelin» - это, пожалуй, слишком громоздкое и огромное кино, но зато оно единственное одобрено самими музыкантами. Led Zeppelin никогда официально не принимала участия в фильмах, кроме, разве что, концерта 1976 года The Song Remains the Same. Приехавший в Венецию Джимми Пейдж дал специальную пресс-конференцию, на которой объяснил, что предложений о создании официального кино о группе было много, но «они были довольно жалкие». А с МакМагоном как-то сразу всё срослось. «Когда мы впервые встретились с авторами, мы все нервничали, - говорил Пейдж на пресс-конференции. - Но оказалось, что у съёмочной группы уже была раскадровка, и я подумал, что у них получилось всё так точно и глубоко, они действительно понимают, что делают».

И еще одно важное документальное кино о музыке, которое показали на нынешнем Венецианском кинофестивале - «Аллилуйя: Леонард Коэн, путешествие, песня» (Hallelujah: Leonard Cohen, a Jorney, a Song) от известных документалистов и лауреатов премии «Эмми» Дэна Геллера и Дайаны Голдфайн. Это более камерная история, в которой через историю самого знаменитого творения Коэна рассказана его жизнь. Ведь фактически он трудился над Hallelujah почти десять лет, заполнив свои записные книжки почти двумя сотнями различных версий.

Фильм разделён на главы, названия которых взяты из текстов песен Коэна, каждая посвящена какому-то этапу жизни автора и его необычного пути в музыке, рассказывает о его юности, его поэзии, депрессии, алкоголизме, его последних выступления в Гластонберри и на Коачелле. В кадре будет он сам и его близкие, будут интервью, например, со звездой американской фолк-сцены 70-х Джуди Коллинз и с вокалистом The Frame Гленом Хансардом. Ну и песня которую за всю её историю перепели, кажется, вообще все, от Джона Кейла и Джеффа Бакли до Руфуса Уэйнрайта и Боно, она появлялась в мультфильме «Шрек», она едва ли не самая популярная тема в шоу American Idol и The Voice. До сих пор. Во многих отношениях она стала больше своего создателя, фильм по сути именно об этом.

78-й Венецианский международный кинофестиваль продлится на острове Лидо до 11 сентября, именно в этот день жюри назовет призеров и обладателя главной награды, «Золотого Льва». С начала кинофороума тут уже состоялось много громких конкурсных и внеконкурсных премьер, показали фильмы Педро Альмодовара, Эдгара Райта, Дени Вильнёва. От России в борьбе за награды мостры участвует драма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», премьера которой состоится на днях.