На ВДНХ в павильоне «Умный город» открылся VR-кинотеатр

VR-кинотеатр открылся в павильоне «Умный город» на ВДНХ в Москве, посетители смогут отправиться в виртуальную прогулку по Тверской улице, парку «Зарядье» или Северному речному вокзалу. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

В Москве на выставке покажут свыше 50 работ художников Испании XVI-XIX веков

Отмечается, что виртуальное путешествие по шести маршрутам было подготовлено совместно с проектом «Узнай Москву». Указывается, что посетители смогут узнать множество интересных исторических фактов о городе, а также, в частности, отправиться на виртуальную прогулку по крышам и гостинице «Националь».

Ранее сообщалось, что государственный Эрмитаж проводит с 9 по 23 ноября интеллектуальный марафон «PROВосток. Восточные собрания Эрмитажа» о культуре стран Востока разных периодов. Встречи будут посвящены традициям, быту и обрядам разнообразных культур Востока - от Византии до Японии, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВДНХ

Горячие новости

Все новости

партнеры