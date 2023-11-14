На ВДНХ в павильоне «Умный город» открылся VR-кинотеатр
VR-кинотеатр открылся в павильоне «Умный город» на ВДНХ в Москве, посетители смогут отправиться в виртуальную прогулку по Тверской улице, парку «Зарядье» или Северному речному вокзалу. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
Отмечается, что виртуальное путешествие по шести маршрутам было подготовлено совместно с проектом «Узнай Москву». Указывается, что посетители смогут узнать множество интересных исторических фактов о городе, а также, в частности, отправиться на виртуальную прогулку по крышам и гостинице «Националь».
Ранее сообщалось, что государственный Эрмитаж проводит с 9 по 23 ноября интеллектуальный марафон «PROВосток. Восточные собрания Эрмитажа» о культуре стран Востока разных периодов. Встречи будут посвящены традициям, быту и обрядам разнообразных культур Востока - от Византии до Японии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru