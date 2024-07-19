На ВДНХ в Москве откроется выставка к 95-летию Василия Шукшина

Экспозиция воссоздаст убранство деревенского дома в селе Сростки Алтайского края где родился Шукшин. На выставке будет представлено много фотографий режиссера, в том числе из семейного архива, эскизы декораций фильмов, которые он снимал и где снимался в качестве актера. Отдельный раздел будет посвящен материалам картины о Степане Разине, которую Шукшину так и не разрешили снять.

По словам директора музея Ларисы Баженовой, посетителей ждет встреча с новым Шукшиным, личностью яркой и страстной.

Ранее стало известно, что дочери Василия Шукшина судятся из-за прав на произведения отца, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

