На ВДНХ в Москве откроется выставка к 95-летию Василия Шукшина

Государственный центральный музей Кино 25 июля откроет выставку, посвященную 95-летию со дня рождения писателя, кинорежиссера, сценариста и актера Василия Шукшина, передает ТАСС.

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Экспозиция воссоздаст убранство деревенского дома в селе Сростки Алтайского края где родился Шукшин. На выставке будет представлено много фотографий режиссера, в том числе из семейного архива, эскизы декораций фильмов, которые он снимал и где снимался в качестве актера. Отдельный раздел будет посвящен материалам картины о Степане Разине, которую Шукшину так и не разрешили снять.

По словам директора музея Ларисы Баженовой, посетителей ждет встреча с новым Шукшиным, личностью яркой и страстной.

Ранее стало известно, что дочери Василия Шукшина судятся из-за прав на произведения отца, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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