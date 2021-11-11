На Украине запретили фильм с Зеленским в роли Наполеона

«Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм "Ржевский против Наполеона" (Россия, 2011, режиссер М.Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года», — подчеркнули в ведомстве.

Агентство отмечает, что запрет связан с участием в фильме российского комика Юрия Гальцева. Юморист включен в разработанный украинским Минкультом перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны, пишет «Свободная пресса».

Зеленский сыграл в фильме «Ржевский против Наполеона» роль французского императора, а также выступил одним из продюсеров картины.

Ранее Минкульт Украины добавил 32 российских актера в перечень «угрожающих национальной безопасности» лиц. Всего в списке указаны 258 артистов, отмечает RT.

