Умер народный артист России Вадим Кешнер

Умер актер Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова, народный артист России и Республики Татарстан Вадим Кешнер.

Актер умер в 86 лет. Кешнер поступил в студию при БДТ имени Качалова в 1958 году. Он прослужил в театре более 60 лет, за которые он успел исполнить около 120 ролей. Кешнер учил актерскому мастерству многих известных российских талантов, среди которых Чулпан Хаматова.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

