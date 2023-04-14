Умер народный артист России Вадим Кешнер
14 апреля 202318:15
Умер актер Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова, народный артист России и Республики Татарстан Вадим Кешнер.
Актер умер в 86 лет. Кешнер поступил в студию при БДТ имени Качалова в 1958 году. Он прослужил в театре более 60 лет, за которые он успел исполнить около 120 ролей. Кешнер учил актерскому мастерству многих известных российских талантов, среди которых Чулпан Хаматова.
О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.
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14 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru