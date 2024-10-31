На Тверском бульваре в Москве откроют фотовыставку «Профессия – Ширвиндт»
В центре Москвы на Тверском бульваре 1 ноября откроют фотовыставку «Профессия – Ширвиндт», посвященную актеру Александру Ширвиндту, сообщает журнал «Театрал».
Фотоматериалы для неё подготовил сын многолетнего худрука «Театра сатиры» телеведущий Михаил Ширвиндт.
Москвичи и гости столицы увидят редкие и малоизвестные фотографии из жизни артиста, где он запечатлен в кругу семьи и друзей. Отдельно выделены совместные фотопортреты Ширвиндта с Андреем Мироновым, Михаилом Казаковым, Марком Захаровым и Михаилом Державиным.
Откроет выставку нынешний художественный руководитель «Театра сатиры», народный артист России Евгений Герасимов.
Ранее стало известно, что студентам Щукинского училища будут вручать стипендию имени Александра Ширвиндта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Банк России объявил об уходе Ксении Юдаевой
- Лавров назвал шизофреническим «план победы» Зеленского, а «формулу мира» тупой
- Ефимов: Три многофункциональных комплекса появятся на северо-западе Москвы
- Российский сериал «Саша против!» выиграл фестиваль в США
- Книга «Кладбище домашних животных» стала самой популярной у россиян в жанре «хоррор»
- Лукашенко: В начале СВО мне звонили желавшие сдаться украинские генералы
- Лавров: Россия и Иран в ближайшее время подпишут договор о партнерстве
- ВС РФ предотвратили попытку прорыва ВСУ через границу в направлении Нового Пути
- Потери ВСУ в Курской области превысили 28 600 военнослужащих
- Блогер Дина Саева подписала контракт с музыкальным лейблом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru