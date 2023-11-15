На студии имени М. Горького сняли документальный фильм о Раисе Горбачевой

На киностудии имени М. Горького в Москве режиссер Родион Чепель завершил съемки документального фильма о супруге первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева Раисе Горбачевой, сообщает «Интерфакс».

Кинолента выйдет в 2024 году.

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По словам генерального продюсера «Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького» Лики Бланк, работа над проектом началась еще при жизни бывшего генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева, с которым обсуждался сценарий будущего фильма.

Бланк подчеркнула, что пришло время переосмыслить образ Раисы Горбачевой, которая в свое время сломала старые стереотипы о супруге генсека КПСС.

В ленту вошли архивные записи, кадры официальной хроники и фрагменты интервью Раисы Максимовны, а также воспоминания о ней её близких, политиков и историков.

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ФОТО: РИА Новости
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