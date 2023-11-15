На студии имени М. Горького сняли документальный фильм о Раисе Горбачевой

По словам генерального продюсера «Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького» Лики Бланк, работа над проектом началась еще при жизни бывшего генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева, с которым обсуждался сценарий будущего фильма.

Бланк подчеркнула, что пришло время переосмыслить образ Раисы Горбачевой, которая в свое время сломала старые стереотипы о супруге генсека КПСС.

В ленту вошли архивные записи, кадры официальной хроники и фрагменты интервью Раисы Максимовны, а также воспоминания о ней её близких, политиков и историков.

Ранее в Сети появился трейлер фильма «Присцилла» Софии Копполы, который покажут в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

