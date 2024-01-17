На СТС раскрыли судьбу шоу Рогова после назначения ведущим «Модного приговора»
Стилист Александр Рогов продолжит вести свое шоу на СТС после назначения на должность ведущего «Модного приговора», рассказали представители телеканала.
Отмечается, что сейчас ведутся съемки нового сезона шоу «Рогов в городе», его премьера на СТС состоится уже в феврале, передает NEWS.ru.
Стилист Александр Рогов станет новым ведущим «Модного приговора», сообщили в пресс-службе Первого канала. За его кандидатуру проголосовали почти половина зрителей (45%), второе место досталось Игорю Вернику (18%), третье - стилисту Даниилу Грачеву (16%).
Историк моды Александр Васильев говорил «Радиоточке НСН», что Рогов лучше других подходит на роль ведущего «Модного приговора», но у него уже есть своя программа о моде на другом канале, что вызовет конфликт интересов.
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