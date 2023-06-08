На съемки фильма о группе Amatory в первые две недели собрали более 250 тысяч рублей

Музыканты, в свою очередь, предлагают поклонникам различные лоты, многие из которых были организованы под данный проект. В частности, среди фанатов наиболее популярны постеры фильма с автографами коллектива, а также эксклюзивная футболка с принтом о фильме.

За 10 тысяч рублей у поклонников будет возможность устроить бар-трип с участниками группы, побывать на их репетиции, посетить экскурсию по историческим местам Amatory или поесть вместе с коллективом на фуршете в честь премьеры фильма.

В обращении музыкантов говорится, что главная цель фильма – рассказать не только об истории [AMATORY], но и о российской альтернативной музыке в целом.

