На съемки фильма о группе Amatory в первые две недели собрали более 250 тысяч рублей
Музыкальная группа Amatory запустила сбор средств на съемки фильма об истории группы. На краудфандинг-платформе Planeta.ru в первые две недели были собраны более 250 тысяч рублей.
Музыканты, в свою очередь, предлагают поклонникам различные лоты, многие из которых были организованы под данный проект. В частности, среди фанатов наиболее популярны постеры фильма с автографами коллектива, а также эксклюзивная футболка с принтом о фильме.
За 10 тысяч рублей у поклонников будет возможность устроить бар-трип с участниками группы, побывать на их репетиции, посетить экскурсию по историческим местам Amatory или поесть вместе с коллективом на фуршете в честь премьеры фильма.
В обращении музыкантов говорится, что главная цель фильма – рассказать не только об истории [AMATORY], но и о российской альтернативной музыке в целом.
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