На съемки фильма о группе Amatory в первые две недели собрали более 250 тысяч рублей

Музыкальная группа Amatory запустила сбор средств на съемки фильма об истории группы. На краудфандинг-платформе Planeta.ru в первые две недели были собраны более 250 тысяч рублей.

«Это скандал!»: Лоза объяснил успех сериала о группе «Король и шут»

Музыканты, в свою очередь, предлагают поклонникам различные лоты, многие из которых были организованы под данный проект. В частности, среди фанатов наиболее популярны постеры фильма с автографами коллектива, а также эксклюзивная футболка с принтом о фильме.

За 10 тысяч рублей у поклонников будет возможность устроить бар-трип с участниками группы, побывать на их репетиции, посетить экскурсию по историческим местам Amatory или поесть вместе с коллективом на фуршете в честь премьеры фильма.

В обращении музыкантов говорится, что главная цель фильма – рассказать не только об истории [AMATORY], но и о российской альтернативной музыке в целом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Instagram/Amatoryband
ТЕГИ:МузыкантыФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры