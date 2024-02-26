На продюсеров фильма об Уитни Хьюстон подали в суд из‑за неуплаты сборов за ее музыку

Sony Music Entertainment подала в суд на продюсеров биографического фильма «Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной», передает Music Business Worldwide.

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Компания, контролирующая музыкальный каталог Уитни Хьюстон, утверждает, что продюсеры заключили соглашение об использовании в фильме более 20 песен. Однако выплаты за них не поступали с июля 2023 года.

Теперь Sony требует возместить ущерб в размере около 3,6 миллиона долларов. Иск подан против компаний Anthem Films, NYBO Productions и Black Label Media.

Главную роль в киноленте исполнила Наоми Аки, а менеджера певицы Клайва Дэвиса сыграл Стэнли Туччи. Режиссером картины стала Стелла Меги, а сценарий написал автор «Богемской рапсодии» Энтони МакКартен, отмечает RT.

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ФОТО: Britta Pedersen/DPA/Фото ИТАР-ТАСС/PHOTAS
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