На продюсеров фильма об Уитни Хьюстон подали в суд из‑за неуплаты сборов за ее музыку

Компания, контролирующая музыкальный каталог Уитни Хьюстон, утверждает, что продюсеры заключили соглашение об использовании в фильме более 20 песен. Однако выплаты за них не поступали с июля 2023 года.

Теперь Sony требует возместить ущерб в размере около 3,6 миллиона долларов. Иск подан против компаний Anthem Films, NYBO Productions и Black Label Media.

Главную роль в киноленте исполнила Наоми Аки, а менеджера певицы Клайва Дэвиса сыграл Стэнли Туччи. Режиссером картины стала Стелла Меги, а сценарий написал автор «Богемской рапсодии» Энтони МакКартен, отмечает RT.

