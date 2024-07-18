На петербургский музей «Эрарта» составили протокол о пропаганде нацизма
Петербургский Василеостровский суд зарегистрировал протокол о пропаганде нацизма в отношении музея «Эрарта». Об этом заявила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
По данным правоохранителей, музей современного искусства публично демонстрировал нацистскую атрибутику или символику 6 мая.
«На четвертом этаже в экспозиции музея выявлена картина "Фестиваль", на которой изображены танцующие люди в народных костюмах на сцене, а также трое мужчин в строгих деловых костюмах. Под картиной надпись красного цвета "Жыве Беларусь"», — цитирует Лебедеву ТАСС.
Эксперты сделали вывод, что указанный лозунг использовался наравне с нацистским приветствием в 13-м Белорусском полицейском батальоне и 30-й гренадерской дивизии Ваффен-СС. Районная полиция составила протокол по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской, экстремистской и иной запрещенной атрибутики (символики).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru