На Первый канал вернется шоу «Большая разница»
Пародийное шоу «Большая разница» вернется в эфир Первого канала, новый выпуск программы покажут 1 января в 18:30. Об этом сообщает пресс-служба вещателя.
«Шоу, которое стартовало 1 января 2008 года и сразу стало всенародным хитом, 1 января 2024 года вновь на экране», — указано в сообщении.
Ведущими новогоднего выпуска «Большой разницы» стали Нонна Гришаева и Сергей Бурунов. Зрителям представят пародийные скетчи на актеров и телеведущих, известные фильмы и сериалы, в том числе «Место встречи изменить нельзя», «Чебурашка», «Вызов», «Служебный роман», «Барби».
В программе приняли участие Александр Олешко, Игорь Кистол, Светлана Галка, Владимир Кисаров, Дмитрий Малашенко, Олег Комаров, Роман Попов и Максим Лагашкин.
Ранее стало известно, что программу «Новогодняя ночь» на Первом канале будут вести заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева и актер Максим Аверин, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru