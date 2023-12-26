На Первый канал вернется шоу «Большая разница»

«Шоу, которое стартовало 1 января 2008 года и сразу стало всенародным хитом, 1 января 2024 года вновь на экране», — указано в сообщении.

Ведущими новогоднего выпуска «Большой разницы» стали Нонна Гришаева и Сергей Бурунов. Зрителям представят пародийные скетчи на актеров и телеведущих, известные фильмы и сериалы, в том числе «Место встречи изменить нельзя», «Чебурашка», «Вызов», «Служебный роман», «Барби».

В программе приняли участие Александр Олешко, Игорь Кистол, Светлана Галка, Владимир Кисаров, Дмитрий Малашенко, Олег Комаров, Роман Попов и Максим Лагашкин.

Ранее стало известно, что программу «Новогодняя ночь» на Первом канале будут вести заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева и актер Максим Аверин, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

