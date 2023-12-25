Хрусталев, Гузеева и Аверин станут ведущими «Новогодней ночи» на Первом канале
Ведущими программы «Новогодняя ночь» на Первом канале станут заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева и актер Максим Аверин, сообщили в пресс-службе вещателя.
Также в новогоднюю ночь на Первом появятся телеведущие Валдис Пельш, Яна Чурикова, Юлия Барановская, Екатерина Березовская, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев и Дмитрий Хрусталев.
Само шоу получило название «Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя». В нем прозвучит более 70 композиций, которые стали хитами в 2010-2020-х годах.
Ранее в СМИ появилась информация об участниках «Новогоднего голубого огонька» на телеканале «Россия». В передаче примут участие Дима Билан, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Полина Гагарина и Филипп Киркоров и ряд других популярных артистов, сообщает «Радиоточка НСН».
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