Хрусталев, Гузеева и Аверин станут ведущими «Новогодней ночи» на Первом канале

Также в новогоднюю ночь на Первом появятся телеведущие Валдис Пельш, Яна Чурикова, Юлия Барановская, Екатерина Березовская, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев и Дмитрий Хрусталев.

Само шоу получило название «Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя». В нем прозвучит более 70 композиций, которые стали хитами в 2010-2020-х годах.

Ранее в СМИ появилась информация об участниках «Новогоднего голубого огонька» на телеканале «Россия». В передаче примут участие Дима Билан, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Полина Гагарина и Филипп Киркоров и ряд других популярных артистов, сообщает «Радиоточка НСН».

