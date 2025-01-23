На «Оскар-2025» в категории «Лучший фильм» номинировали 10 кинокартин
Американская академия кинематографических искусств и наук объявила претендентов на премию «Оскар-2025» в категории «Лучший фильм».
В финальный список, опубликованный на сайте кинопремии, вошли 10 кинокартин. Это ленты «Бруталист», «Боб Дилан: Никому не известный», «Конклав», «Анора», «Дюна 2», «Эмилия Перес», «Я всё ещё здесь», «Мальчишки из «Никеля», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».
Лидером по количеству номинаций стал фильм режиссёра Жака Одиара «Эмилия Перес» с Зои Салданой и Селеной Гомес - он представлен в 13 категориях.
Кроме того, наиболее часто упоминаются драма Брэйди Корбе «Бруталист» с Эдрианом Броуди, а также фэнтези Джона Чу «Злая: Сказка о ведьме Запада» с Ариной Гранде — каждый из проектов упомянут в 10 номинациях.
Ранее стало известно, что сыгравший в ленте «Анора» российский актёр Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар-2025» в категории «Лучшая мужская роль второго плана», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru