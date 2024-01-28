На Новодевичьем кладбище открыли памятник Василию Лановому
На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник народному артисту СССР Василию Лановому, пишет РИА Новости.
Монумент выполнен из гранитной плиты. По центру высечен православный крест. На памятнике перечислены названия фильмов, в которых играл актер.
Перед плитой стоит бюст Ланового. У подножия монумента лежат цветы от родных и поклонников его творчества.
Лановой скончался 28 января 2021 года. Народному артисту СССР было 87 лет.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне считают Ланового настоящим мужчиной среди деятелей культуры, отмечает «Радиоточка НСН».
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