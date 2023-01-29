Собянин: В Северном Бутове построят культурно-досуговый центр с концертным залом
На улице Грина в Северном Бутове построят культурно-досуговый центр, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«В новом центре посетителей будут ждать три зоны. Зрелищная: в концертном зале на 300 посадочных мест будут проводить спектакли, концерты и кинопоказы. Клубная: для тех, кто увлекается рисованием, танцами и пением. Также здесь откроют студию раннего развития детей. Эта зона станет прекрасным местом для семейного досуга», - написал Сергей Собянин.
В административной зоне центра запланированы также бытовые и технические помещения. На территории центра для удобства посетителей создадут парковку.
Культурно-досуговый центр планирует ввести в эксплуатацию в 2024 году по адресу: ул. Грина, вл. 1, корп. 3.
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