Собянин: В Северном Бутове построят культурно-досуговый центр с концертным залом

На улице Грина в Северном Бутове построят культурно-досуговый центр, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин: В Раменках появится новый спорткомплекс с бассейном

«В новом центре посетителей будут ждать три зоны. Зрелищная: в концертном зале на 300 посадочных мест будут проводить спектакли, концерты и кинопоказы. Клубная: для тех, кто увлекается рисованием, танцами и пением. Также здесь откроют студию раннего развития детей. Эта зона станет прекрасным местом для семейного досуга», - написал Сергей Собянин.

В административной зоне центра запланированы также бытовые и технические помещения. На территории центра для удобства посетителей создадут парковку.

Культурно-досуговый центр планирует ввести в эксплуатацию в 2024 году по адресу: ул. Грина, вл. 1, корп. 3.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:СтроительствоСергей СобянинМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры