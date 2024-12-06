На мюзикл «Последняя сказка» продали 100 тысяч билетов
К дате первого публичного показа 8 декабря будет продано почти 100 тысяч билетов мюзикл «Последняя сказка» продюсера Дмитрия Богачева. Это рекорд для театральной Москвы, заявили создатели.
По их словам, рекордный бюджет постановки, в два раза превышает постановочные бюджеты мюзиклов «Шахматы» и «Ничего не бойся, я с тобой!» - двух предыдущих постановок компании «Бродвей Москва».
По словам Богачева, проданы почти все билеты на первые два месяца ежедневных показов в театре МДМ и началась продажа на спектакли в феврале и марте.
«Насколько мне известно, таких феноменальных результатов новогодних продаж не достигал даже «Щелкунчик» в Большом театре», - заявил продюсер.
«Последняя сказка» рассказывает о паре, переживающей кризис отношений. Они пройдут испытание на прочность, попав в волшебную реальность «Тысячи и одной ночи» и Великолепного века. Премьера мюзикла состоится 7 декабря в театре МДМ.
Продюсер и основатель театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев в интервью НСН рассказал ранее об истории создания и первых успехах музыкальной комедии «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.».
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