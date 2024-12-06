На мюзикл «Последняя сказка» продали 100 тысяч билетов

К дате первого публичного показа 8 декабря будет продано почти 100 тысяч билетов мюзикл «Последняя сказка» продюсера Дмитрия Богачева. Это рекорд для театральной Москвы, заявили создатели.

По их словам, рекордный бюджет постановки, в два раза превышает постановочные бюджеты мюзиклов «Шахматы» и «Ничего не бойся, я с тобой!» - двух предыдущих постановок компании «Бродвей Москва».

По словам Богачева, проданы почти все билеты на первые два месяца ежедневных показов в театре МДМ и началась продажа на спектакли в феврале и марте.