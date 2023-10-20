Детективный сериал «Банда ЗИГ-ЗАГ» с Петренко и Вилковой выйдет 1 ноября

Премьера остросюжетного многосерийного детектива «Банда ЗИГ-ЗАГ» состоится в онлайн формате в России 1 ноября. Картина повествует о событиях, происходивших во время блокады Ленинграда.

Главные роли в сериале сыграли Игорь Петренко, Александр Устюгов, Павел Трубинер и Екатерина Вилкова. Об этом сообщил на своих сетевых ресурсах онлайн-кинотеатр Kion. Режиссёр проекта - Виталий Воробьев, авторы сценария - Юрий Бессонов и Артемий Королев. Также состоится телевизионная премьера сериала.

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Сюжет базируется на реальных событиях зимы 1941 года, когда в городе на Неве объявилась банда мошенников и грабителей. Злоумышленники, в частности, подделывали продовольственные карточки, атаковали автомобили с продовольствием.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», фильм Александра Сокурова «Сказка», которому Минкультуры не выдало прокатное удостоверение, появится в онлайн-кинотеатрах через неделю, озвучит его сам Народный артист России.

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Фото: kinopoisk.ru
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