Детективный сериал «Банда ЗИГ-ЗАГ» с Петренко и Вилковой выйдет 1 ноября

Сюжет базируется на реальных событиях зимы 1941 года, когда в городе на Неве объявилась банда мошенников и грабителей. Злоумышленники, в частности, подделывали продовольственные карточки, атаковали автомобили с продовольствием.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», фильм Александра Сокурова «Сказка», которому Минкультуры не выдало прокатное удостоверение, появится в онлайн-кинотеатрах через неделю, озвучит его сам Народный артист России.

