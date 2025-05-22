На «Ленфильме» пройдет спецпоказ фильма «Бродский. Суд»
На Ленфильме, накануне 85-летия со дня рождения поэта Иосифа Бродского, 23 мая пройдет спецпоказ документального фильма Антона Алексеевского и Марии Клецкиной «Бродский. Суд», сообщает «Театрал».
Создатели картины работали на ней более трех лет. В ленте о трагических событиях 1964 года вспоминают: Евгений Рейн, Эра Коробова, Михаил Мильчик, Яков Гордин, Татьяна Никольская, Константин Айзадовский и Михаил Мейлах.
Травля поэта в СССР началась с заметки в газете «Вечерний Ленинград» под названием «Околитературный трутень», затем Броцкого арестовали. Суд, проходивший в закрытом режиме, отправил поэта на психиатрическую экспертизу. Через месяц состоялся второй суд, в результате которого Бродского отправили в ссылку в Архангельскую область.
Ранее на Украине объявили писателя Михаила Булгакова и поэта Иосифа Бродского «символами имперской политики России», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru