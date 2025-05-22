На «Ленфильме» пройдет спецпоказ фильма «Бродский. Суд»

Создатели картины работали на ней более трех лет. В ленте о трагических событиях 1964 года вспоминают: Евгений Рейн, Эра Коробова, Михаил Мильчик, Яков Гордин, Татьяна Никольская, Константин Айзадовский и Михаил Мейлах.

Травля поэта в СССР началась с заметки в газете «Вечерний Ленинград» под названием «Околитературный трутень», затем Броцкого арестовали. Суд, проходивший в закрытом режиме, отправил поэта на психиатрическую экспертизу. Через месяц состоялся второй суд, в результате которого Бродского отправили в ссылку в Архангельскую область.

Ранее на Украине объявили писателя Михаила Булгакова и поэта Иосифа Бродского «символами имперской политики России», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

