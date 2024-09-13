На Кубе пройдет Неделя мосфильмовского кино

Неделя мосфильмовского кино пройдет на Кубе. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Глава Минкульта отметила, что в ходе X Форума объединенных культур провела переговоры с кубинским коллегой Алпидио Алонсо Грау. Министры обсудили различные аспекты сотрудничества, в том числе кино. Так, 19-22 сентября на Кубе планируется Неделя мосфильмовского кино.

«Также с кубинской стороной идут переговоры о создании совместных кинокартин. В ноябре на Кубе запланировано проведение Дней российской духовной культуры. Предложила также подумать над обменными гастролями с участием Кубинского национального балета», — написала Любимова в своем Telegram-канале.

Ранее Ольга Любимова сообщила, что объем рынка кинопроката в РФ на 82% обеспечен отечественными картинами, за восемь месяцев года они собрали более 25,7 млрд рублей.

