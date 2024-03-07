На Киностудии им. Горького переснимут киносказку «Варвара-краса, длинная коса»

В качестве сценариста приглашена Евгения Хрипкова, которая ранее работала над проектами «Восьмидесятые» и «Звоните ДиКаприо». Актерский состав и имя режиссера пока ещё не известны. Продюсерами новой сказки стали Рубен Дишдишян и Юлиана Слащёва.

Советский фильм-сказка Александра Роу вышла на экраны кинотеатров в 1970 году. В нем снялись, в том числе, Народный артист СССР Михаил Пуговкин и Народный артист РСФСР Георгий Милляр.

Ранее режиссер Алексей Учитель заявил, что в России в производстве сейчас находятся 40 киносказок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

