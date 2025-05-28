На Кевина Костнера подали в суд за незапланированную сцену с изнасилованием
Голливудский актёр и режиссёр Кевин Костнер стал фигурантом дела о незапланированной сцене с изнасилованием. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
По данным издания, на съёмках своего фильма «Горизонты: Часть 2» артист, без предварительного уведомления и согласия, решил снять сексуальную сцену с участием каскадерши из США Девин Ла Беллы.
Женщина, решившая засудить Костнера, утверждает, что всё происходило на открытой площадке и в отсутствие специального координатора по интимным сценам. Ла Белла также заявила, что после этого инцидента её карьера оборвалась.
Защита Костнера, в свою очедерь, отвергла обвинения каскадёрши, указав, что произошедшее было всего лишь репетицией без записи. Также адвокаты актёра указали, что Ла Белла выразила готовность участвовать в сцене.
Ранее французский суд признал актёра Жерара Депардье виновным по обвинению в сексуальных домогательствах, сообщает Ura.ru.
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