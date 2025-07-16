На фестивале в Баку Тодоренко и Биковича заменили азербайджанскими ведущими

Организаторы музыкального фестиваля Dream Fest, который пройдет в Баку, заменили российских ведущих на азербайджанских. Соответствующая информация представлена на официальном сайте фестиваля.

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Изначально ведущими должны были быть Регина Тодоренко и Милош Бикович. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу фестиваля, их заменили азербайджанскими ведущими Мурадом Дадашовым и Хуснией Магеррамовой в связи с официальным уведомлением Министерства культуры Азербайджана от 29 июня.

Ранее изменился и состав артистов, которые выступят на фестивале, и российские туристы стали массово сдавать билеты.

Как заявил «Радиоточке НСН» бывший гендиректор билетного сервиса «Ticketland» Виталий Виноградов, это решение нельзя считать мошенничеством, поскольку ситуация связана с геополитикой, а не, например, со стремлением организаторов сэкономить.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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