На фестивале «Новое движение» в Великом Новгороде выступят IOWA и Beautiful Boys
В рамках культурной программы фестиваля молодого кино «Новое движение» в Великом Новгороде выступят группы IOWA, Beautiful Boys и инди-дуэт из Минска NEMIGA, сообщили организаторы события.
Концертной площадкой станет площадь Победы-Софийской. Согласно программе, 30 мая на сцену выйдет NEMIGA, 31 мая - Beautiful Boys, и на 1 июня запланирован концерт IOWA.
На фестивале, проходящем при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Новгородской области, также представят современное искусство. Выставка «Я и Кино» будет посвящена закулисью кинопроцесса. В экспозиции можно будет увидеть работы Елены Троянской, Любови Ремизовой и Татьяны Вафиной.
Фестиваль продлится в Великом Новгороде с 29 мая по 2 июня 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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