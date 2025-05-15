На фестивале «Новое движение» в Великом Новгороде выступят IOWA и Beautiful Boys

Концертной площадкой станет площадь Победы-Софийской. Согласно программе, 30 мая на сцену выйдет NEMIGA, 31 мая - Beautiful Boys, и на 1 июня запланирован концерт IOWA.

На фестивале, проходящем при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Новгородской области, также представят современное искусство. Выставка «Я и Кино» будет посвящена закулисью кинопроцесса. В экспозиции можно будет увидеть работы Елены Троянской, Любови Ремизовой и Татьяны Вафиной.

Фестиваль продлится в Великом Новгороде с 29 мая по 2 июня 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

