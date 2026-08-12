На фестивале «Докер» в Москве покажут фильмы из 30 стран
В программу двенадцатого международного фестиваля документального кино «Докер» вошли свыше 80 фильмов из 30 стран мира, включая Австралию, Бразилию, Египет, Испанию, Латвию, Ливан и Монако. Об этом НСН сообщили в пресс-службе смотра.
Фестиваль откроется испанской картиной «Даже если мы – острова». Полнометражный дебют Кристины Родригес Пас начинается как путешествие по маякам Испании, но постепенно превращается в личное исследование одиночества, памяти и человеческих связей. В 2026 году на фестивале представят картины, которые стали призерами и участниками крупнейших киносмотров, включая Венецианский кинофестиваль.
Председателем жюри основного конкурса станет режиссер, сценарист и продюсер Сергей Мирошниченко. На площадке «Докера» представят заключительные серии его проекта «Рожденные в СССР: 35». Также в составе жюри – кенийский продюсер и режиссер Зиппора Кимунду и канадский оператор и режиссер Кайл Сандиландс
Фестиваль пройдет в Москве с 3 по 13 сентября при поддержке проекта КАРО/АРТ. После показов в столице лучшие фильмы также увидят зрители в Санкт-Петербурге и Ярославле.
Ранее сообщалось, что два российских документальных фильма получили награды американского кинофестиваля WorldFest. Так золотой наградой отметили картину «Борзенко: Ринг за колючей проволокой» (2022) Елены Быковой (Геладзе). Также жюри оценило фильм Viner Takes it All Саиды Медведевой об экс-президенте Всероссийской федерации художественной гимнастики, заслуженном тренере России Ирине Винер, этой картине присудили серебряную награду, напоминает «Радиоточка НСН».
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