На фестиваль искусств Чайковского будут пускать по QR-коду

В рамках фестиваля пройдет также традиционная церемония посадки деревьев на территории музея. В ней примут участие художественный руководитель фестиваля, народный артист СССР Юрий Башмет и Николай Цискаридзе.

Фестиваль пройдет с соблюдением мер безопасности. Вход будет осуществляться при наличии QR-кода. В дни работы фестиваля будут работать мобильные пункты вакцинации от СOVID-19.

