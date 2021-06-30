На фестиваль искусств Чайковского будут пускать по QR-коду
VII Международный фестиваль искусств Чайковского откроется 1 июля в музее-заповеднике Петра Чайковского в Клину.
На большой сцене в формате open air состоится гала-концерт артистов балета под руководством народного артиста России Николая Цискаридзе, сообщили «Радио 1» в пресс-службе Министерства культуры Московской области.
Будут представлены фрагменты самых известных балетов композитора: «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». В концерте примет участие балетная труппа Детского музыкального театра им. Натальи Сац.
В рамках фестиваля пройдет также традиционная церемония посадки деревьев на территории музея. В ней примут участие художественный руководитель фестиваля, народный артист СССР Юрий Башмет и Николай Цискаридзе.
Фестиваль пройдет с соблюдением мер безопасности. Вход будет осуществляться при наличии QR-кода. В дни работы фестиваля будут работать мобильные пункты вакцинации от СOVID-19.
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