В Москве отменили музыкальный фестиваль «Жара»
Организаторы фестиваля «Жара Фест. Москва», который должен был пройти с 24 по 27 июня 2021 года в КЗ «Крокус Сити Холл», в своём Facebook заявили об отмене мероприятия.
В сообщении говорится, что в связи с ограничениями из-за коронавируса, которые были введёны губернатором Московской области, фестиваль не состоится «в запланированном формате».
Зрителям, которые приобрели билеты на мероприятие, предложили либо обменять их на «Жара Music Awards» (4 апреля 2022 года) или на фестиваль в Баку (на 27-31 июля 2022 года). Также можно просто сдать билеты и вернуть деньги.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что 23 июня музыкальный фестиваль «Жара» собрал в подмосковном «Крокус Сити Холл» полный зал гостей в условиях пандемии COVID-19. Управление Роспотребнадзора по Московской области намерена проверить организаторов фестиваля на предмет возможного нарушения антикоронавирусных мер.
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