На аукцион выставили рисунки, предположительно, авторства Майкла Джексона

На аукционе Kings Auctions в Лос-Анджелесе 3 августа будут представлены 78 эскизов, которые, предположительно, могли принадлежать певцу Майклу Джексону. Об этом сообщает TMZ.

Среди набросков, выполненных восковыми карандашами, акварелью и пастелью, представлены изображения таких личностей, таких как Мэрилин Монро, Елизавета II, Энди Уорхол, Мартин Лютер Кинг и Элизабет Тейлор, а также рисунки стульев и Майкла Джексона в костюме джедая.