На аукцион выставили рисунки, предположительно, авторства Майкла Джексона
На аукционе Kings Auctions в Лос-Анджелесе 3 августа будут представлены 78 эскизов, которые, предположительно, могли принадлежать певцу Майклу Джексону. Об этом сообщает TMZ.
Среди набросков, выполненных восковыми карандашами, акварелью и пастелью, представлены изображения таких личностей, таких как Мэрилин Монро, Елизавета II, Энди Уорхол, Мартин Лютер Кинг и Элизабет Тейлор, а также рисунки стульев и Майкла Джексона в костюме джедая.
Издание пишет, что подлинность этих работает вызывает сомнение. По данным TMZ, произведения были исследованы много лет назад, и подтверждений их авторства Джексона найдено не было.
Майкл Джексон скончался в 2009 году в возрасте 50 лет. В его творческом багаже десять полноформатных альбомов и множество наград, включая 15 премий «Грэмми». Его последний альбом «Invincible» был выпущен в 2001 году. В феврале Sony Music приобрела долю в каталоге исполнителя, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru