Рисунок для обложки первой книги о Гарри Поттере продали на торгах за $1,9 млн

Номинальная стоимость работы Томаса Тейлора, которому было всего 23 года в 1997 году, когда он нарисовал культовый образ маленького мальчика со шрамом и круглыми очками, должна была составить 400-600 тысяч долларов.



По словам специалиста по книгам Sotheby's Калики Сэндса, Тейлор был одним из первых, кто прочитал книгу, получив раннюю копию рукописи, чтобы проработать эскиз иллюстрации.



В сообщении Sotheby's говорится, что теперь — это самый ценный предмет, относящийся к тематике Гарри Поттера, когда-либо проданный на аукционе.

Тематическое кулинарное шоу по вселенной «Гарри Поттера» под названием «Волшебники выпечки» выйдет на специализированном канале Food Network, напоминает RT.

