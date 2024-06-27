Рисунок для обложки первой книги о Гарри Поттере продали на торгах за $1,9 млн
Оригинальную акварельную иллюстрацию к первому изданию книги «Гарри Поттер и философский камень» продали за 1,9 миллиона долларов, сообщили в аукционном доме Sotheby's.
Номинальная стоимость работы Томаса Тейлора, которому было всего 23 года в 1997 году, когда он нарисовал культовый образ маленького мальчика со шрамом и круглыми очками, должна была составить 400-600 тысяч долларов.
По словам специалиста по книгам Sotheby's Калики Сэндса, Тейлор был одним из первых, кто прочитал книгу, получив раннюю копию рукописи, чтобы проработать эскиз иллюстрации.
В сообщении Sotheby's говорится, что теперь — это самый ценный предмет, относящийся к тематике Гарри Поттера, когда-либо проданный на аукционе.
Тематическое кулинарное шоу по вселенной «Гарри Поттера» под названием «Волшебники выпечки» выйдет на специализированном канале Food Network, напоминает RT.
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