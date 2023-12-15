Кресло Марии-Антуанетты продали на аукционе в Париже за $2,8 миллионов
Кресло королевы Франции Марии-Антуанетты продали на аукционе в Париже за $2,8 миллионов долларов, сообщает портал Penta.
Созданное руками старинного мастера из орехового дерева примерно в 1784-2785 годах оно представляло серьезный интерес для коллекционеров мебели эпохи Людовика XVI. Как отмечается, в ходе торгов началась серьезная борьба ставок.
Кресло входило в коллекцию Юбера Герран-Эрме. Это были первые торги из четырех, посвященных коллекции наследника модного дома Hermes.
Ранее утерянную картину Боттичелли стоимостью в миллионы евро нашли в доме в Неаполе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru