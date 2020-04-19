«Мы жили в текстах Кабакова». Быков об ушедшем писателе

Вечером 18 апреля в Москве скончался писатель, публицист и журналист Александр Кабаков. Ему было 76 лет. О значении прозаика для русской словесности в эфире НСН рассказал писатель и поэт Дмитрий Быков.



«Он был очень хорошим человеком. Это крайне редкая черта у писателей. Человек он был изумительный, в высшей степени надежный. Бесконечно самоотверженный, многим помогавший, хотя и скрыто. Проза его внесла огромный вклад в наши мировоззрение, миропонимание, потому что Кабаков всю жизнь в своем творчестве настаивал, что нельзя терпеть унижения. Человек, который долго терпит, деградирует. И поэтому для конца 80-х – начала 90-х он был одним из главных писателей, может быть, наряду с Людмилой Петрушевской, которая сразу догадалась об антиутопическом характере времени. Вот 90-е годы определили две антиутопии: «Новые Робинзоны» Петрушевской и «Невозвращенец» Кабакова. Вот два текста, внутри которых мы жили», - сказал литератор.

«И кроме того, он был великий журналист, воспитавший огромную плеяду. И очень отрадно, что в этой плеяде был лучший журналист нашего времени Андрей Колесников (спецкор «Коммерсанта» - НСН), который все последние годы жизни Кабакова помогал ему, тоже тайно и самоотверженно. Болезни, мучительные - в основном там Паркинсон, но много чего было к нему добавлено, – Кабаков переносил только благодаря тому, что Андрей ему помогал. Такое отношение учеников многое говорит об учителе», - заключил Быков.

Александр Кабаков с 1972 года работал журналистом в газетах «Гудок», «Московские новости», с 1999 года – в «Коммерсанте». Стал известен в 1990 году, после выхода повести-антиутопии «Невозвращенец». По произведениям Александра Кабакова были сняты фильмы «Десять лет без права переписки» (1990) и «Невозвращенец» (1991).

