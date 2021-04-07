«Мы такого еще не делали». Джазовая певица поддержала Манижу
Российская джазовая певица и актриса мюзикла Анна Бутурлина в интервью НСН рассказала, что не понимает, почему номер Манижи вызывает столько критики.
Песня «Russian Woman» и номер Манижи, которые певица приготовила для «Евровидения», вызывает на себя шквальный огонь критики и хейта.
Проверкой песни на экстремизм занялся Следственный Комитет после обращения АНО «Ветеранские вести». Телеведущий Иван Ургант в своем шоу «Вечерний Ургант» пошутил на эту тему, сказав, что проверка - это хорошо, поскольку сделает песню Манижи единственной среди представленных на «Евровидении», которая была изучена следователями.
Российская джазовая певица и актриса мюзикла Анна Бутурлина в интервью НСН поддержала певицу, отметив необычность ее номера.
«Песня необычная, я когда ее увидела в интернете, я даже рот разинула. Я поняла идею этой песни, которая привлекает внимание к нашей российской культуре. Да, вот таким необычным решением музыкальным, творческим. И даже, наверно, не столько песня, сколько номер, который обращает на себя внимание, и замечу, с фольклорными элементами в одежде, и с такой самоиронией, с отважностью, открытостью. Не понимаю, почему этот номер навлекает на себя столько критики. Вот такое в этом году будет представление России на «Евровидение», мы такого еще не делали», - поделилась она.
Бутурлина также выразила мнение, что от хейта Манижу сейчас ограждают. Она добавила, что препятствия мотивируют артистов к творчеству, но в данном случае Маниже лучше не обращать внимания на критику.
«Не стоит обращать внимание на все злые эти высказывания, иначе портиться настроение, появляются седые волосы, бессонница. А тут нужно просто смело идти вперед и делать свое дело и не обращать внимания на злопыхателей», - заключила собеседница агентства.
В этом году «Евровидение» пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.
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