«Мы хотим вернуться»: Писатель-фантаст Перумов о жизни в США и СВО

Писатель считает, что, находясь в США, не имеет морального права говорить о спецоперации на Украине.

«Мне трудно говорить на эту тему, прежде всего потому, что о многих вещах я запретил себе говорить. И не потому, что я живу там, где живу, а потому, что о многих вещах имеют моральное право говорить люди, которые находятся в гуще этих событий. (…) Я не пишу ничего о нашей специальной военной операции именно потому, что я считаю, что не имею на это морального права. На это моральное право имеют люди, кому угрожают снаряды, которым угрожают бомбы, которым угрожают беспилотники, которые уже долетают и до Москвы», - пояснил он.

Вместе с тем Перумов отметил, что после начала СВО отношение в США к нему не изменилось, потому что соседи-американцы заняты собственным выживанием и им «не до всех этих высоких материй».

Писатель и политик Захар Прилепин ранее пригласил поехать зону СВО актера Никиту Кологривого, известного по сериалу «Слово пацана» и многочисленным скандальным заявлениям, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

