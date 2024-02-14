«Мы хотим вернуться»: Писатель-фантаст Перумов о жизни в США и СВО

Писатель-фантаст Ник Перумов, переехавший в 1998 году из России в США, заявил, что хотел бы вернуться назад, но боится невостребованности.

«Как всякие русские люди, естественно, мы хотим вернуться, но увы, увы, увы… Мы же не эмигранты и не беженцы какие-то. Мы не уезжали для того, чтобы поносить нашу Родину и поливать ее грязью, заслуживая этим какие-то плюшки и пряники. Уезжали просто потому, что надо было где-то работать, а в рынок мы не вписались. (…) Наша профессия, работа в лаборатории (Перумов по профессии биофизик - прим. НСН) — она, к сожалению, на Родине практически не востребована. А даже кто востребован, то везде нужны молодые, а когда тебе, увы, 60, то уже дело твое не настолько хорошо», - сказал Перумов в интервью RTVI.
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Писатель считает, что, находясь в США, не имеет морального права говорить о спецоперации на Украине.

«Мне трудно говорить на эту тему, прежде всего потому, что о многих вещах я запретил себе говорить. И не потому, что я живу там, где живу, а потому, что о многих вещах имеют моральное право говорить люди, которые находятся в гуще этих событий. (…) Я не пишу ничего о нашей специальной военной операции именно потому, что я считаю, что не имею на это морального права. На это моральное право имеют люди, кому угрожают снаряды, которым угрожают бомбы, которым угрожают беспилотники, которые уже долетают и до Москвы», - пояснил он.

Вместе с тем Перумов отметил, что после начала СВО отношение в США к нему не изменилось, потому что соседи-американцы заняты собственным выживанием и им «не до всех этих высоких материй».

Писатель и политик Захар Прилепин ранее пригласил поехать зону СВО актера Никиту Кологривого, известного по сериалу «Слово пацана» и многочисленным скандальным заявлениям, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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