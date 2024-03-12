Группа «Би-2» объяснила отмену выступлений в Турции «объективными причинами»

Российская рок-группа «Би-2» (вокалист Егор Бортник признан в РФ иноагентом) в ближайшее время не сможет провести концерты в Турции по «объективным причинам», сообщается в Telegram-канале коллектива.

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«Мы получили много вопросов о фестивале «Каникулы с Би-2» в Кемере. Мы проверили все возможные варианты, но, к сожалению, сообщаем, что этот фестиваль не состоится», - говорится в публикации.

Об отмене выступления «Би-2» в турецком Кемере стало известно 19 февраля. Фестиваль должен был состояться в конце апреля в отеле Marti Myra.

Ранее «Би-2» анонсировали концерт в израильской Раанане 23 мая, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ТурцияКонцертБи-2

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