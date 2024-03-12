Группа «Би-2» объяснила отмену выступлений в Турции «объективными причинами»

«Мы получили много вопросов о фестивале «Каникулы с Би-2» в Кемере. Мы проверили все возможные варианты, но, к сожалению, сообщаем, что этот фестиваль не состоится», - говорится в публикации.

Об отмене выступления «Би-2» в турецком Кемере стало известно 19 февраля. Фестиваль должен был состояться в конце апреля в отеле Marti Myra.

Ранее «Би-2» анонсировали концерт в израильской Раанане 23 мая, сообщает «Радиоточка НСН».

