МВД проверяет артистку Ахеджакову за предмет дискредитации ВС РФ
2 сентября 202316:29
МВД России по Москве проверяет народную артистку РФ Лию Ахеджакову по статье о дискредитации российских Вооруженных сил.
Отмечается, что в Бремене проходил спектакль с участие артистки. Она вышла на сцену с флагом Украины.
Ранее стало известно, что Басманный суд столицы заочно приговорил блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru