МВД проверяет артистку Ахеджакову за предмет дискредитации ВС РФ

МВД России по Москве проверяет народную артистку РФ Лию Ахеджакову по статье о дискредитации российских Вооруженных сил.

СМИ: Рэпера Лигалайза проверят на дискредитацию ВС РФ

Отмечается, что в Бремене проходил спектакль с участие артистки. Она вышла на сцену с флагом Украины.

Ранее стало известно, что Басманный суд столицы заочно приговорил блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Народный АртистПроверкиМВДЛия Ахеджакова

Горячие новости

Все новости

партнеры