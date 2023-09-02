МВД проверяет артистку Ахеджакову за предмет дискредитации ВС РФ

Отмечается, что в Бремене проходил спектакль с участие артистки. Она вышла на сцену с флагом Украины.

Ранее стало известно, что Басманный суд столицы заочно приговорил блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ, сообщает «Радиоточка НСН».

