Музыканты из Европы, США и Африки приедут на Московский джазовый фестиваль

Участие музыкантов из целого ряда стран, в том числе, из Америки и Европы, ожидается в нынешнем Московском джазовом фестивале, который пройдёт с 10 по 16 июня. Приезд зарубежных гостей анонсировал основатель и художественный руководитель музыкального форума Игорь Бутман.

На фестиваль в российскую столицу также приедут джазмены из Таиланда, Индии, Турции, Бразилии, Армении, Узбекистана, других стран, сообщил ТАСС народный артист России. Среди знаковых гостей он анонсировал участие знаменитого бас-гитариста и певца Ричарда Бона.