Музыканты из Европы, США и Африки приедут на Московский джазовый фестиваль
Участие музыкантов из целого ряда стран, в том числе, из Америки и Европы, ожидается в нынешнем Московском джазовом фестивале, который пройдёт с 10 по 16 июня. Приезд зарубежных гостей анонсировал основатель и художественный руководитель музыкального форума Игорь Бутман.
На фестиваль в российскую столицу также приедут джазмены из Таиланда, Индии, Турции, Бразилии, Армении, Узбекистана, других стран, сообщил ТАСС народный артист России. Среди знаковых гостей он анонсировал участие знаменитого бас-гитариста и певца Ричарда Бона.
Сам Бутман сейчас проводит в российских регионах очные прослушивания музыкантов для отбора в качестве участников фестиваля. По словам худрука, в программе также заявлены музыканты смежных жанров - Валерий Сюткин, Сергей Мазаев, L'One.
Ранее Игорь Бутман рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что создатели российских сериалов и фильмов на фоне ухода иностранных композиторов с отечественного рынка переключились на советскую классику.
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